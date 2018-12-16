Украинец Михайлюк установил рекорд по количеству очков за Лейкерс в НБА

Его команда в матче регулярного чемпионата победила Шарлотт.

Украинский игрок «Лейкерс» Святослав Михайлюк набрал рекордное для себя количество очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации, приняв участие в игре регулярного чемпионата с «Шарлотт» (128:100).

Михайлюк провел на паркете более 17 минут. За это время он сумел набрать 12 очков, сделать 1 подбора и 4 ассиста. Это наибольшее количество очков для Святослава в НБА. Украинец реализовал 3 из 6 трехочковых бросков, сообщает официальный сайт НБА.

"Орландо Мэджик" – "Юта Джаз" 96:89 (14:14, 19:21, 22:24, 41:30)

«Орландо Мэджик»: Фурнье(24 + 7 подборов), Вучевич(15 + 19 подборов), Огастин(11), Гордон(8 - 6 потерь), Айзек(0 + 7 подборов) - старт; Мартин(0), Симмонс(8), Бамба(9 + 4 блокшотов), Грант(2), Росс(19)

«Юта Джаз»: Митчелл(24), Фэйворс(21 + 8 подборов), Рубио(15), Инглс(8), Гобер(6 + 13 подборов) - старт; Краудер(9), Сефолоша(0), О'Нил(1), Экзам(2), Корвер(3)

«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» 113:104 (33:33, 24:23, 28:22, 28:26)

«Детройт Пистонс»: Гриффин(27 + 8 подборов- 5 потерь), Драммонд(19 + 20 подборов+ 5 блокшотов), Буллок(15), Джексон(12), Кеннард(10) - старт; Луэр(4), Джонсон(4), Кальдерон(5 + 8 передач+ 6 фолов), Браун(3), Гэллоуэй(14)

«Бостон Селтикс»: Ирвинг(26 + 8 подборов), Смарт(21 + 8 подборов), Тейтум(17 + 8 подборов), Бэйнс(10), Моррис(9 + 6 фолов) - старт; Тайс(8), Хэйворд(6), Уильямс(2), Розир(3), Браун(2)

«Шарлотт Хорнетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

«Шарлотт Хорнетс»: Лэмб(12), Зеллер(8 + 7 подборов), Батюм(7), Уокер(4), Уильямс(0) - старт; Камински(2), Кидд-Гилкрист(2), Бриджес(17), Эрнангомес(11), Паркер(4), Грэм(5), Бэйкон(9), Монк(19)

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Джеймс(24 + 12 подборов+ 11 передач), МакГи(19), Болл(16 + 10 подборов+ 10 передач+ 5 перехватов), Кузма(14), Харт(5) - старт; Чендлер(3), Вагнер(5), Зубац(6), Бонга(2), Михайлюк(17:47 = 12 очков(1/4 двухочковых, 3/6 трехочковых, 1/2 штрафных), 1 подбор в защите, 4 передачи, 2 фола, «+/-» -3), Стивенсон(11), Колдуэлл-Поуп(11)

«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» 97:105 (29:36, 11:25, 25:18, 32:26)

«Мемфис Гриззлиз»: Конли (22), Газоль (17 + 9 подборов), Джексон (9 + 7 подборов), Темпл (8), Мак (4) - старт; Грин (13), Каспи (2), Ноа (1), Картер (11), Брукс (7), Селден (3)

«Хьюстон Рокетс»: Харден (32 + 12 подборов + 10 передач - 5 потерь), Капела (26 + 10 подборов), Такер (14 + 7 подборов), Пол (10 + 10 передач), Гордон (4) - старт; Хаус (0), Нене (2), Найт (0), Грин (17)

«Сан-Антонио Сперс» – «Чикаго Буллз» 93:98 (28:21, 34:22, 16:31, 15:24)

«Сан-Антонио Сперс»: Олдридж(29 + 12 подборов), ДеРозан(21), Гэй(12), Форбс(0), Уайт(0) - старт; Бертанс(6), Каннингем(0), Пелтль(5), Миллс(3), Белинелли(17)

«Чикаго Буллз»: Данн(24 + 7 подборов), Маркканен(23 + 7 подборов), Арчидьяконо(12), Холидэй(8 + 7 подборов), Картер(8 + 6 фолов) - старт; Портис(9), Хатчисон(0), Лопес(10), Харрисон(0), Пэйн(4)

«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» 107:99 (28:30, 28:28, 29:24, 22:17)

«Финикс Санз»: Букер(28 + 7 подборов+ 7 передач), Уоррен(21), Эйтон(18 + 12 подборов), Бриджес(12), Мелтон(9) - старт; Холмс(9), Джексон(6), Эванс(0), Кроуфорд(4 + 7 передач)

«Миннесота Тимбервулвз»: Таунс(28 + 12 подборов), Шарич(15 + 11 подборов), Уиггинс(14), Тиг(10 + 11 передач), Ковингтон(4) - старт; Толливер(0), Дженг(0), Джонс(1), Роуз(25), Окоги(2)

«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Клипперс» 110:104 (30:25, 31:25, 25:19, 24:35)

«Оклахома-Сити Тандер»: Джордж(33 + 7 подборов), Грант(18), Адамс(16), Уэстбрук(13 + 9 подборов+ 12 передач+ 6 перехватов), Фергюсон(2) - старт; Ноэл(4), Паттерсон(0), Шредер(8), Абринес(6), Диалло(10)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Галлинари(28 + 7подборов- 7 потерь), Харрис(22 + 9 подборов), Брэдли(10 + 7 подборов- 6 потерь), Гортат(5 + 8 подборов), Шай(2) - старт; Скотт(3), Харрелл(21), Беверли(9), Теодосич(2), Торнуэлл(2)