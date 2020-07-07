ВНО 2020: опубликованы правильные ответы к тестам по трем иностранным языкам

Тесты по испанскому, немецкому, французскому языкам сдавали более 2 тысяч человек.

В понедельник, 6 июля, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по испанскому, немецкому, французскому языкам. Участие в тестировании приняли 2 277 человек, что составляет 81,2% от общего количества зарегистрированных.

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Результаты внешнего независимого оценивания по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 25 июля.

Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по испанскому, немецкому, французскому языкам основной сессии ВНО 2020 года.

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