При этом 67% считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени.

93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России.

Таковы данные общенационального опроса в условиях войны, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

При этом высокий показатель уверенности наблюдается среди жителей всех макрорегионов и представителей разных возрастных групп.

"Несмотря на высокий уровень уверенности в победе, респонденты более "трезво" оценивают сроки достижения победы в войне. Сегодня большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени. В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных, за несколько недель – около 6%",- отмечают в группе "Рейтинг. По данным опроса, несколько больше тех, кто хочет победы в более короткий срок, - среди старших, но, в то же время даже в этой возрастной группе половина опрошенных видит перспективу победы за полгода-год.

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить две победы в войне с Российской Федерацией. Конечным результатом должна стать свободы и независимость украинцев.

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