Благотворительный фонд "Renaissance Medico" помогает пациентам с редкими болезнями опорно-двигательной системы - Владимир Манукян

Фонд «Renaissance Medico» создан 25 апреля 2019 года, он поддерживает научные разработки, новые технологии и производство материалов и оборудования для медицинской отрасли.

Благотворительный международный фонд «Renaissance Medico», учредителем которого является бизнесмен Владимир Манукян, оказывает помощь в диагностике, комплексном лечении, организации реабилитации пациентам с орфанными (редкими) болезнями опорно-двигательной системы.

Фонд «Renaissance Medico» создан 25 апреля 2019 года, он поддерживает научные разработки, новые технологии и производство материалов и оборудования для медицинской отрасли. Фонд активно сотрудничает с харьковским предприятием ООО ПКП «Восток-Н», которое с 1997 года производит системы фиксации для замещения дефектов костной ткани.

Совместно с Институтом патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко предприятие разработало уникальные интрамедулярные телескопические фиксаторы для лечения несовершенного остеогенеза.

«Мы работаем над тем, чтобы в Украине был создан полный цикл предоставления помощи людям, с болезнями опорно-двигательной системы: от диагностики, до лечения и реабилитации. Верю в то, что в нашей стране можно создать систему медицинской помощи, которая не будет ничем уступать зарубежным аналогам», - подчеркивает Владимир Манукян.

«Ренессанс Медико» помогает не только «хрустальным людям». Фонд поддерживает создание и производство уникальных титановых имплантов, которые крайне необходимы в отрасли кардиохирургии, онкологии, протезировании, нейрохирургии, стоматологии и военно-полевой хирургии.

Кроме того, «Ренессанс Медико» инвестирует в создание медицинского оборудования европейского уровня, привлекает внимание бизнеса и меценатов к поддержке отечественных медицинских разработок, чтобы сделать это современным трендом.

«Мы уверены, что украинский бизнес так же, как и европейский должен демонстрировать социальную ответственность и партнерство с государством в продвижении научных стартапов», - подчеркивает Владимир Манукян.

Любой желающий может присоединиться к деятельности Фонда. На его сайте есть удобные формы, через которые можно сделать благотворительный взнос, или оказать адресную помощь пациенту. Кроме того, можно также попросить о помощи, предоставив документы, подтверждающие диагноз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram