В Украине проведут фестиваль фильмов, снятых во время войны "Cinema for Victory"

К десятой годовщине вторжения России в Украину и ко второй годовщине полномасштабной войны появился кинофестиваль фильмов, снятых во время российско-украинской войны под названием Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory". Этот кинофестиваль создан при поддержке президента Украины, по инициативе Госкино Украины.

Программа кинофестиваля в 2024 году будет сосредоточена на лентах, которые документируют военные преступления россиян, фиксируют свидетельства о войне через реальные истории украинцев. Эти фильмы покажут для того, чтобы противодействовать пропаганде российских захватчиков на территории Украины и в мире.

"Cinema for Victory" стремится популяризировать для широкой публики и поддержать одаренных кинохудожников, раскрыть их творческую индивидуальность и потенциал, создать условия для обмена опытом и достижениями.

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Национальный кинофестиваль "Cinema for Victory" с сегодняшнего дня и до 22 февраля принимает ленты в конкурсную программу, а уже с 23-го по 25 февраля состоится проведение официальной части кинофестиваля.

Отметим, что фильмы-лауреаты фестиваля будут отмечены специальными статуэтками и получат возможность кинопоказов за рубежом, в сети кинотеатров "Мультиплекс", в эфире рейтинговых телеканалов и демонстрации для военнослужащих в рамках национального тура "Кіно заради Перемоги!".