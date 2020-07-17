В Сумской области под церковью нашли детские и женские черепа (фото)

Находку обнаружили из-за прогнившего пола.

В селе Белокопытово Глуховского района Сумской области под полом местной церкви обнаружили человеческие черепа.

Об этом на странице в Facebook сообщила Оксана Полищук.

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“Этот месяц стал месяцем открытий. Началось с того, что в белокопытовской церкви грибок опять съел пол и пришлось все снимать. Вот так случайно и были обнаружены удивительные вещи. Да, старожилы рассказывали, что под храмом был склеп, в котором хоронили знатных людей.

Когда пришли большевики, склеп разбили, гробницы ограбили, а останки выбрасывали в соседний яр, где местные жители ночами их собирали и закапывали на местном старом кладбище. После разграбления склеп засыпали мусором, землёй, видимо, с ней туда и попали кости", - рассказала женщина.

По ее словам, на сегодня обнаружили 8 черепов - детские и женские. Очень много костей и одна разбитая гробница. Есть также и ступеньки, ведущие под завалы, но конструкция небезопасна.

"Знаем, что под храмом был подземный ход, ведущий за село, но его, наверное, найти не сможем. Интересно, что на глубине под два метра нашли обёртку от конфеты – ведь во времена революции в церкви был “бар” и магазин", - добавила она.

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