Со слов соседей, когда открыли дверь квартиры, поняли, что Джуля без воды и еды возле бездыханного хозяина просидела неделю.

Без воды и еды собака по кличке Джули неделю жила с телом хозяина в запертой квартире. Слепое на один глаз животное несколько лет назад из приюта взяли жители Ровно. Владельцы любили и ухаживали за собакой. Но недавно владелица умерла, а через несколько недель и ее муж.

Как говорится в сюжете ТСН несколько лет назад слепую на один глаз Джулю из приюта приняли супруги, которое через несколько лет, к сожалению, почти одновременно умерли. После того, как умер владелец, животное было с ним в квартире, пока тело хозяина не нашли. Соседи же говорят, что из квартиры никаких подозрительных звуков или лая слышно не было.

Со слов соседей, когда открыли дверь квартиры, поняли, что Джуля без воды и еды возле бездыханного хозяина просидела неделю.

Читайте такжеБрошенный у дороги пес в мороз ждал возвращения хозяина (видео)"Она выбежала, рассказывают, не могла напиться воды. Потом она лежала. Очень скучала, она плакала, но без слез", - говорит местная жительница Нила Вовчик.

Но вдруг собака исчезла. Соседи волнуясь за нее, начали искать. Вскоре она сама пришла в дом. Тогда зоозащитники ее забрали и начали искать Джуле новую семью.

"Наша Джуля очень добрая, милая, ласковая, дружелюбная с другими животными и мы имеем большую надежду, что она попадет в лучшую семью", - отмечает зоозащитница Иннеса Шишкина.

И откликнулось немало людей. Но особенно прониклась судьбой Джули Светлана из Харькова. И вот Джуля из Ровно собирается преодолеть более 800 км к своим новым владельцам. Но и это путешествие было с приключениями: в метро с собакой категорически не пускали, поездом из Киева Джуля выехать не смогла, потому что, по правилам, надо выкупать все купе. В конце концов, поехала она на автобусе.

Первый день в новой семье Джуля отсыпалась с дороги, рассказывает ее новая хозяйка. А сейчас она гордо прогуливается с хозяйкой парком.

Светлана признается, что тоже радуется четвероногой. Рассказывает, что Джули действительно очень добрая, компанейская и ласковая.

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Автор: Ирина Погорелая