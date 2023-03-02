3 марта 2023 г. в 13.00 ч. в Ирпенском краеведческом музее состоится презентация памятной монеты "Дорога жизни". Монета создана группой волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения российской армии в Киевскую область занимались эвакуацией гражданского населения из Ирпеня и близлежащих населенных пунктов Приирпения в память о временах испытаний и как олицетворение победы, силы духа и упорной борьбы украинцев за свою свободу и независимость.

Монету можно приобрести, все средства будут направлены на приобретение автомобилей скорой помощи; спецоборудование для эвакуации гражданского населения в районах боевых действий.

Аверс монеты представляет собой Герб Ирпеня.

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Реверс – изображение Романовского моста через реку Ирпень, который во время вражеских атак стал дорогой жизни для тысяч мирных жителей, бежавших от обстрелов. Во время эвакуации это был единственный путь к спасению из захваченного пригорода Киева. Люди переходили разрушенный мост, прятались под ним во время обстрелов русских окупантов, а под ними бушевала вода.

Монета – это знак памяти о спасшихся, тех, кто погиб во время эвакуации и тех, кто помогал спасаться.

Представят монету и расскажут предысторию создания волонтеры, которые во время военных действий вместе эвакуировали гражданских, помогали военным, а впоследствии объединились и создали БО "БФ "Выстояли.Возродимся.Отстроим".

Презентация пройдет при поддержке Ирпенского городского головы Маркушина А.Г.

Контакты:

+380 98 78 48 270 Белая Ирина

http://vystoyaly.org.ua/

Место проведения: г. Ирпень, ул. Шевченко, 4, помещение краеведческого музея.