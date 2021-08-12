По подсчетам политологов и экономистов, в поисках лучшей жизни за рубеж уже уехали почти 3 миллиона украинских заробитчан, еще столько же заняты на сезонных работах.

Массовая миграция трудовых ресурсов из Украины привела к тому, что количество занятых работников и пенсионеров сравнялась, а это может повлечь за собой демографический кризис.

Об этом говорится в сюжете "24 канала".

"У нас большой поток трудовой миграции из Украины. Мы имеем соотношение пенсионеров к работающим 1 к 1. Это на самом деле очень трудное для экономики страны соотношение. И если так дальше будет продолжаться, то мы фактически станем страной пенсионеров. А такое соотношение не выдержит ни один бюджет ни одной страны", – пояснил экономист Андрей Новак.

В частности, по подсчетам политологов и экономистов, в поисках лучшей жизни за рубеж уже уехали почти 3 миллиона украинских заробитчан, еще столько же заняты на сезонных работах.

При этом экономисты убеждены, что Украина получит шанс улучшить экономическую ситуацию только тогда, когда заробитчане начнут возвращаться домой. Этого можно достичь с помощью внедрения на государственном уровне ряда доступных программ для тех, кто желает организовать собственный бизнес, а также снижения налоговой нагрузки и улучшения социальной защиты.

Впрочем, по мнению экспертов, это зависит не только от государства. Чтобы выиграть борьбу за кадровый потенциал, предприниматели также должны активнее модернизировать производство, улучшать условия труда и предлагать конкурентные зарплаты. Ведь сейчас украинские компании уже начали остро переживать кадровый голод. И даже если уровень зарплат является конкурентным, компаниям все равно трудно закрыть вакансии даже на половину.

"Из-за определенных структурных изменений в экономике компании начали восстанавливаться, уже прошел этот период неопределенности. Очень интересная статистика, что сейчас у нас существенная нехватка рабочих специальностей: это разнорабочие, парковщики, фасадники. Компании реально не могут закрыть эти вакансии. Нет людей, которые могли бы выполнять эту работу. К примеру, фасадники – заработная плата от 40 тысяч гривень. Это даже больше, чем могут предложить упаковщики в Польше", – рассказала экономист Центра экономических стратегий Анна Сахно.

В свою очередь экономический эксперт Всеволод Степанюк констатирует, что трудовая миграция вливает на будущее Украины. В частности, она негативно сказывается на рейтингах инвестиционной привлекательности стран, ведь инвестор ориентируется на качество рабочей силы в стране, когда он собирается что-то здесь строить

Автор: Григорий Бондарь