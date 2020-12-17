Американский сервис по поиску работы обнародовал результаты опросов тех, кто работает удаленно от офиса.
Читайте такжеСоциологи рассказали, сколько украинцев следят за новостями о коронавирусеОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
83% опрошенных признались, что врут работодателю, работая из дома. А каждого третьего из них таки поймали на обмане.
Так, чаще всего люди отвлекаются на четыре вещи: готовка (59%), просмотр телевизора (55%), онлайн-шоппинг (47%) и стирка (52%). На все это уходит около 23 минут рабочего времени.
Многие не могут правильно организовать рабочий день и идут работать в коворкинг, где домашние дела и члены семьи не будут их отвлекать.
Вам может быть интересно
- Большинство работников компаний в Украине не прочь работать удаленно - опрос
- На фоне карантина выручка Zoom выросла в 4 раза
- Число нарушений закона о языке после перехода образования на "удаленку" поражает – омбудсмен
- Украинцы рассказали, что происходит с их бизнесом во время карантина - исследование
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram