Чаще всего люди отвлекаются на готовку, просмотр телевизора, онлайн-шоппинг и стирку.

Американский сервис по поиску работы обнародовал результаты опросов тех, кто работает удаленно от офиса.

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83% опрошенных признались, что врут работодателю, работая из дома. А каждого третьего из них таки поймали на обмане.

Так, чаще всего люди отвлекаются на четыре вещи: готовка (59%), просмотр телевизора (55%), онлайн-шоппинг (47%) и стирка (52%). На все это уходит около 23 минут рабочего времени.

Многие не могут правильно организовать рабочий день и идут работать в коворкинг, где домашние дела и члены семьи не будут их отвлекать.

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Автор: УНИАН