Университет будет готовить специалистов, максимально адаптированных к современному производству.

Первый проректор строящегося в Мариуполе университета «Метинвест Политехника» Наталья Рекова во время встречи с участниками Украинской академии лидерства рассказала об особенностях обучения в первом в Украине негосударственном горно-металлургическом вузе.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Метинвест».

«Метинвест Политехника – это университет нового поколения. Группа «Метинвест» ставит перед собой цель вывести техническое образование в Украине на более высокий уровень, развивать не только молодежь, но и весь регион. Мы хотим изменить отношение к техническим профессиям, мотивировать молодежь оставаться в Украине и развивать свою страну», – пояснила Рекова выпускникам школ и студентам из разных областей Украины.

По словам проректора, у школьников и студентов часто складывается неверное представление о работе металлурга, основанное на прошлом профессии. Однако в современных реалиях специфика профессии существенно изменилась.

«Под новые реалии университет будет готовить специалистов, максимально адаптированных к современному производству. Здесь будет внедрена дуальная система образования – часть времени студенты обучаются теории, а часть – практическим навыкам непосредственно на производстве по выбранной специальности. Такая методика уже зарекомендовала себя в Европе, как наиболее перспективная, так как сразу после завершения университета, студенты обладают опытом работы на реальных агрегатах и оборудовании, следовательно – они наиболее конкурентоспособные на рынке труда. Лучшие студенты смогут проходить практику на предприятиях группы «Метинвест», – рассказала педагог.

Также Рекова объявила, что в «Метинвест Политехнике» будут созданы необходимые условия для работы молодых ученых: современная учебно-материальная база, лаборатории и библиотека.

При этом проректор отметила, что в учебном плане «Политехники» предусмотрено не менее 25% дисциплин на выбор, а в рамках существующих потребностей в специалистах платить за обучение студентов будут предприятия группы «Метинвест». А для студентов, показывающих высокие результаты во время обучения, будут предусмотрены стипендии.

Кроме того, руководство вуза пообещало будущим студентам комфортную инфраструктуру для обучения и проживания иногородних студентов, абсолютное отсутствие коррупции, доступ к обучающим сервисам Microsoft, сотрудничество с международными организациями, лучших педагогов-практиков, которые будут обучать студентов по международным стандартам и студенческое самоуправление, которое бы аккумулировало инициативы и идеи молодежи.

Напомним, группа компаний «Метинвест» планирует завершить строительство своего собственного университета «Метинвест Политехника» в Мариуполе уже в 2022 году.

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Автор: Иван Бойко