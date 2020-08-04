Суд освободил из-под стражи совладельца одесского отеля "Токио Стар", в котором при пожаре погибли люди

Его обязали находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет.

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Сергею Дурачу – совладельцу отеля «Токио Стар», в котором при пожаре в августе 2019 года погибли 9 человек.

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Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры, сегодня суд рассмотрел заявление подозреваемого, который просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как пояснили в прокуратуре, рассмотрев жалобу, суд назначил фигуранту другую меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Суд также обязал подозреваемого носить электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек.

Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были арестованы и помещены в СИЗО. Еще одному совладельцу гостиницы Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест, а 27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Черного.

15 октября Киевский райсуд Одессы продлил арест Черному и определил залог в размере более 53 млн грн. 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить ему меру пресечения.

1 июля 2020 года стало известно о завершении расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля «Токио Стар» (Черного).

15 июля в международном аэропорту «Одесса» во время прохождения соответствующего контроля пассажиров, прибывших из Рима, был задержан скрывавшийся от следствия Дурач. 17 июля Киевский райсуд Одессы отправил его в СИЗО на 25 суток.

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