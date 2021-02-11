Женщина, ставшая донором, пережила разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг и несколько операций. В результате врачи констатировали у нее смерть мозга.

Во Львове медики провели сразу четыре трансплантации жизненно важных органов от 45-летней женщины. Перед донором, которая спасла жизнь этим людям, врачи выстроились в коридор уважения.

Об этом на Reporters написала тележурналистка и основательница Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец.

Женщина, ставшая донором, пережила разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг и несколько операций. В результате врачи констатировали у нее смерть мозга. Согласие на посмертное донорство дали родные.

Перед операцией, в половину шестого утра вдоль коридора выстроились врачи и медсестры, чтобы почтить женщину-донора, которая спасете четырех человек.

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"Склоненные головы. Пронзительный писк монитора, который следит за состоянием пациента. Женщину на каталке везет заведующая реанимацией, качая кислородный мешок. Хотя мозг донора и умер, то еще какое-то время она дышит – благодаря тому мешку и аппаратам жизнеобеспечения", – написала Заславец.

Коридор почета она назвала благодарностью донору за высшее проявление жертвенности и любви к ближнему.

Операцию по трансплантации органов проводили врачи из Института сердца и Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Врачи спасли жизнь четырем больным, осуществив трансплантацию сердца, печени и двух почек.

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Автор: УНИАН