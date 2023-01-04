Верховная Рада в ближайшее время примет закон о контрразведке, который поможет противодействовать России.

Принятие нового закона о контрразведывательной деятельности поможет СБУ эффективнее защищать Украину и противодействовать российским спецслужбам. Об этом говорится в материале издания "ЛІГА.нет", опубликованном недавно.

По данным журналистов, Верховная Рада должна скоро рассмотреть законопроект, который предоставит Службе безопасности новые механизмы для разоблачения российских шпионов, предателей и коллаборантов.

"Война выявила те моменты, которые стоит совершенствовать в украинской спецслужбе. Именно поэтому в парламенте появился законопроект №7684-д, который должен помочь СБУ усилить контрразведывательное направление... законопроект позволит СБУ работать на опережение и ускорит документирование угроз. В то же время ставится предохранитель: материалы, собранные во время контрразведки, нельзя использовать в суде", – говорится в статье.

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Усиление контрразведки является приоритетом в условиях войны. Журналисты отмечают - если бы эти законодательные изменения произошли раньше, то результаты СБУ могли быть еще лучше. Ведь нынешний закон был написан для мирного времени. Поэтому некоторые его нормы даже усложняли работу спецслужбы в первые дни вторжения.

А новый законопроект позволит проводить контрразведывательные мероприятия в районе боевых действий без решения суда – по разрешению руководителя. Также регламентируется проведение контрразведывательных опросов, в частности, в отношении должностных лиц в оборонной отрасли и чиновников. Именно такой опрос позволил в начале года разоблачить агентуру, которая работала в Кабмине.

В случае принятия закона, СБУ сможет с разрешения генпрокурора проверять и нардепов. Если бы такие нормы были внедрены раньше, то предатели в парламенте вроде Андрея Деркача тоже были бы разоблачены раньше времени.

Опрошенные изданием парламентарии считают, что СБУ критически важно иметь больше полномочий в контрразведке. Но в то же время они не отказываются от глобальной реформы спецслужбы – просто разделяют ее на блоки и готовы принимать постепенно.

Сейчас считают, что следствие по четырем направлениям (шпионаж, терроризм, государственная измена и защита национальной государственности) сейчас нецелесообразно забирать в СБУ. Прежде всего, чтобы избежать коллапса, поскольку ГБР не способно быстро перебрать эти функции в условиях войны.

"Война – это окно возможностей, чтобы сделать Службу безопасности более способной, - отмечает издание. - В СБУ рассчитывают, что документ будет принят парламентом в ближайшее время. Этот закон позволит гораздо эффективнее бороться со шпионами, предателями и агентами РФ. А значит, и ускорит победу".