Между Украиной и Россией уже длительное время идет необъявленная гастровойна за красный борщ.

В Google Art & Culture украинское традиционное блюдо борщ отнесли к российской кухне.

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Украинский борщ появился в разделе "10 блюд, которые повлияли на российскую кухню" – наряду с винегретом, советским салатом оливье и сырниками.

Авторы статьи пишут, что "история борща уходит в глубину веков, но в ХХ веке сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, в том числе и России".

Россияне утверждают, что есть, мол, много вариантов приготовления борща, включая "украинский" – с тертым салом и чесноком.

Чей борщ

Между Украиной и Россией уже длительное время идет необъявленная гастровойна за красный борщ. Москва в последнее время активизировала попытки приписать украинское традиционное блюдо своей культуре.

Так, французская компания Groupe Michelin после визита ресторанов Москвы приписала борщ России. Но после возмущения общественности обратила внимание на ошибку и ее исправила.

В то же время 33-летний украинский повар Евгений Клопотенко начал кампанию, целью которой стало добиться от ООН признания принадлежности борща к культурному наследию Украины.

Клопотенко пояснил, что его кампания появилась из-за того, что за пределами Украины сохраняется впечатление, будто борщ - это российское блюдо. Министерство иностранных дел России на своей официальной странице в Twitter в прошлом году назвало блюдо "наиболее известным и любимым блюдом" русской кухни.

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Автор: Яна Ставская