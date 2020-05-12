Небо над украинскими городами подсветили яркими лучами: кто и зачем (фото, видео)

Работники культуры подсветили небо лучами света, пытаясь привлечь внимание к проблемам, возникшим в их индустрии из-за карантина.

Сотрудники креативных индустрий, работа которых остановилась из-за пандемии коронавируса, сегодня вечером, 12 мая, подсветили небо лучами прожекторов, привлекая внимание к проблемам сферы в период карантина.

Акция #стопкультурнийкарантин прошла в разных городах Украины - Киеве, Черкассах, Харькове, Одессе и других.

"Мы не немые, но нас не слышат. Если нас не слышат, нас увидят", - отмечают представители культурной индустрии.

Акция началась в 22:00, ее участники включили лучи света, направленные в небо. В Киеве эти лучи можно было увидеть из разных уголков района. Всего задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов.

"Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!", - призвали участники акции.

По словам организаторов, более 250 000 официальных работников сегодня оказались без работы, в правительстве не существует сценария для них. Это артисты, актеры, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, концертные и ивент площадки, кинотеатры, ивент агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы.

"Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание", - сообщили организаторы.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая.