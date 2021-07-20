Требование пересдавать экзамен только через год не способствовало улучшению качества образования. Поэтому впервые за все время существования экзамена оно было изменено.

Выпускники медицинских высших учебных заведений смогут пересдать КРОК уже в этом году. Минздрав обеспечил равный доступ к пересдаче экзамена всем выпускникам 2020-2021 годов, которые выбирали определенные специальности.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Так, Министерство юстиции Украины зарегистрировало Приказ МОЗ от 23 июня 2021 года № 1266 "Об утверждении изменений в Положение о системе лицензионных интегрированных экзаменов специалистов с высшим образованием направлений "Медицина" и "Фармация".

Раньше пересдавать КРОК можно было только через год. Но, как отметили в Минздраве, такая процедура не способствовала улучшению качества образования. Поэтому впервые за все время существования экзамена она была изменена и соискатели, не сдавшие аттестацию, могут повторно ее сдать в течение года. А значит, получить дипломы о высшем образовании и перейти на обучение в интернатуру.

Читайте такжеЛьвовянин спас двух тонущих женщин и ребенка: очевидцы устроили ему овации (видео)"Такое решение МОЗ принял, чтобы обеспечить равные права выпускникам специальностей, которые составляли интегрированный экзамен "Крок" (в форме ЄДКІ) и имели возможность повторно пересдать его через 2 месяца после первой попытки, и выпускникам специальностей ("Лечебное дело", "Педиатрия" и "Медицинская психология"), которые вынуждены были ждать повторной попытки год, до июня 2022 года", - добавляется в сообщении Министерства.

В ближайшее время Центр тестирования при Минздраве Украины сообщит о датах дополнительной пересдачи.

Экзамен КРОК 2 проводился в мае-июне 2021 года. На экзамен КРОК 2 "Общая врачебная подготовка" было зарегистрировано 7360 украинских и 3322 иностранных студентов. Явились на сдачу - 7316 и 3210 студентов соответственно. Не сдали экзамен 718 студентов, среди них 276 (3,8%) - граждане Украины, 442 (13,8%) - иностранные граждане.

КРОК - справка УНИАН

Законом Украины "О высшем образовании “установлено, что аттестация лиц на бакалаврском и магистерском уровнях образования может содержать единый государственный квалификационный экзамен, состоящий из: интегрированного тестового экзамена ”КРОК"; объективного структурированного практического (клинического) экзамена; экзамен по английскому языку профессионального направления.

В случае несдачи любого из компонентов квалификационного экзамена соискатель имеет право повторно сдать экзамен не более одного раза. Повторная сдача экзамена ранее допускалась в течение одного года со дня проведения первого экзамена.

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Автор: Полина Кузенко