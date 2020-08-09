Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 августа
12:10, 09 августа 2020Общество
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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам. В Украине - более 80 тысяч случаев болезни COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран действуют карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на 9 августа во мире зафиксировано более 19,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции.
Жертвами эпидемии стали более 726 тысяч человек. Вылечились от болезни почти 12 миллионов пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
Сейчас в Украине зарегистрировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 1 897 человек, выздоровели - 43 972 пациента.
За минувшие сутки обнаружили 1 199 новых больных COVID-19.
Данные по COVID-19 в Киеве
В столице за прошедшие сутки, 8 августа, коронавирус диагностировали у 120 человек.
Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 насчитывает 7 620 киевлян.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 9 августа 2020
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