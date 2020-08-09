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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 августа

12:10, 09 августа 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 9 августа во мире зафиксировано более 19,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Жертвами эпидемии стали более 726 тысяч человек. Вылечились от болезни почти 12 миллионов пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

Сейчас в Украине зарегистрировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 1 897 человек, выздоровели - 43 972 пациента.

За минувшие сутки обнаружили 1 199 новых больных COVID-19.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице за прошедшие сутки, 8 августа, коронавирус диагностировали у 120 человек.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 насчитывает 7 620 киевлян.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 9 августа 2020

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