Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 августа

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 20 миллионам. В Украине - более 80 тысяч случаев болезни COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 9 августа во мире зафиксировано более 19,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции.

Жертвами эпидемии стали более 726 тысяч человек. Вылечились от болезни почти 12 миллионов пациентов.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

Сейчас в Украине зарегистрировано 80 949 случаев заболевания COVID-19. Умерли от болезни 1 897 человек, выздоровели - 43 972 пациента.

За минувшие сутки обнаружили 1 199 новых больных COVID-19.

Данные по COVID-19 в Киеве

В столице за прошедшие сутки, 8 августа, коронавирус диагностировали у 120 человек.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 насчитывает 7 620 киевлян.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 9 августа 2020

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