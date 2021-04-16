Городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий, учитывая приближение Пасхальных праздников.

Власти Киева обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и организовать видеотрансляции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

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"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - прокомментировал Мондриевский.

Что этому предшествовало

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что город готовит дополнительные противоэпидемические меры, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Меры будут утверждены Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Коронавирус в Киеве: что известно

В Киеве за прошедшие сутки было зафиксировано 1609 новых случаев COVID-19, от осложнений коронавирусной болезни за сутки умерли 49 человек. Всего за период пандемии в столице зарегистрирован 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183300.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирусную болезнь преодолели 114396 жителей столицы.

Городской голова Киева Кличко заявил, что большим остается количество летальных исходов от вируса в столице, с начала этой недели – за 5 суток – в Киеве умер 231 человек.

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Автор: Инна Андалицкая