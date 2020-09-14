В этом году киевляне подали более полутора тысяч проектов, которые соревнуются в 10 категориях.

Уже несколько лет подряд Киевская городская администрация проводит масштабный конкурс городских проектов под названием «Общественный бюджет». Благодаря им в столице появляются новые места отдыха, проходят масштабные фестивали и улучшается инфраструктура. В этом году киевляне подали более полутора тысяч проектов, которые соревнуются в 10 категориях. Победители реализуют их за счет бюджета. Стоит отметить, что аналогичные инициативы работают в Варшаве, Берлине, Париже и позволяют жителям непосредственно участвовать в улучшении города. Предлагаем вам взглянуть на пять проектов, которые cтоят внимания.

1. Radioday free open air

Команда студентов и выпускников Киевского политехнического института организовывает в День Киева бесплатный фестиваль электронной музыки. Можно сказать, что Radioday уже создал свою традицию и перерос из студенческого мероприятия в крупный и узнаваемый оупен эйр. В прошлом году он собрал более 20 тысяч людей, и в 2021 он имеет все шансы побить собственный рекорд.

2. Медицинское оборудование для отделения интенсивной терапии новорожденных

Врачи Перинатального центра Киева спасли жизни более 6 тысяч младенцев. В этом учреждении предоставляют высококвалифицированную помощь, без которой дети, родившиеся раньше срока, попросту не выживут. Этот проект Общественного бюджета предполагает закупку нового оборудования для отделения интенсивной терапии.

3. Snegfest – молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха с зимними видами спорта

Прошлой зимой единственным местом в Киеве, где можно было найти снег, была Арка Дружбы народов. Здесь проходил зимний спортивный фестиваль, ради которого из Карпат привезли более 130 тонн снега. На нем соревновались более 70 профессиональных лыжников и сноубордистов из восьми стран. Сейчас команда фестиваля продолжает работать над развитием зимних видов спорта.

4. SolomaFest 2021 – free open air на Соломянке, первый осенний фестиваль Киева

Это бесплатный музыкальный фестиваль, традиционно собирающий тысячи людей. Помимо сильного лайнапа музыкантов, организаторы работают и над социальной составляющей мероприятия: в рамках него проходит Форум локального развития, посвященный актуальным проблемам в Соломенском районе.

5. Создание спортивно-образовательного пространства на базе одного из заброшенных помещений

Авторы предлагают превратить заброшенное коммунальное помещение в спортивно-образовательное пространство. Такие места объединяют локальные сообщества и превращаются в небольшие, но эффективные точки развития новых городских проектов и инициатив.

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Автор: УНИАН