Звезда украинского футбола принял участие в специальном видеопроекте о производстве стали предприятиями группы "Метинвест".

Капитан сборной Украины и донецкого "Шахтера", голкипер Андрей Пятов считает, что производство качественного украинского металла является ежедневной победой группы "Метинвест", и сравнил работу украинских металлургов с лучшими голами в мире футбола.

Своей ассоциацией он поделился в рамках специального видеопроекта группы "Метинвест" - "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

Читайте такжеРецепт от шефа: ресторатор Дмитрий Борисов сравнил производство металла "Метинвеста" с приготовлением борща"Финальный результат нашей команды может иметь различный вид. Для футболистов - это победа на международных крупных турнирах. А для "Метинвеста" - высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру", - сказал футболист.

Пятов подчеркнул, что мечтает победить в "Лиге Чемпионов" так же, как "Метинвест" ежедневно побеждает в своей отрасли в течение 15 лет.

Ознакомиться с проектом "Металлическая звезда" можно на сайте "Робимо українське", который "Метинвест" запустил специально к своему пятнадцатилетию.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь