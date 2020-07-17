Washington Post: Люди в Крыму и на Востоке Украины не хотят обвинять Россию в уничтожении MH17

За пять лет после катастрофы украинцы в восточных и южных областях, а также на оккупированном полуострове, отдают предпочтение ответу "я не знаю" в вопросе о том, кто сбил малайзийский "Боинг".

Шесть лет назад российская ракета сбила рейс MH17 компании Malaysian Airlines в небе над охваченным войной регионом Украины, убив 298 человек на борту. На прошлой неделе правительство Нидерландов от имени 193 своих граждан, которые были пассажирами рейса, объявило о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека.

Суд против четырех подозреваемых в транспортировке ракетной системы, с которой был сбит MH17, начался в Амстердаме в марте. Уничтожение малайзийского смолета 17 июля 2014 года спровоцировало осуждение и волну обвинений. Россия и подконтрольные ей "сепаратисты" в Украине продолжали отрицать свою ответственность. Нидерландские прокуроры обвинили Москву в попытках сорвать расследование. Но что люди на юге и востоке Украины и в Крыму думают о катастрофе?

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Об этом на страницах Washington Post пишут профессор управления и международных дел Политехнического института штата Вирджиния Джерад Тоал, профессор Университета Колорадо Джон О'Лафлин и профессор политологии и международных отношений Университетского колледжа Лондона Кристин Бакке. Авторы объясняют, что спросили украинцев о том, кто виноват в уничтожении MH17, в декабре 2014 года и через пять лет после того. Результаты оказались очень разными.

Но для начала авторы напоминают, что сегодня известно о катастрофе, которая произошла на Донбассе 5 лет назад. С самого начала было очевидным, что подконтрольные России боевики причастны к уничтожению малайзийского самолета. Сначала они даже хвастались этим. После споров из-за доступа к обломкам была создана объединенная группа следователей во главе с Нидерландами, которая должна была установить причины катастрофы. Группа Bellingcat смогла собрать из открытых источников важные доказательства.

В октябре 2015 года объединенная следственная группа пришла к выводу, что ракета класса "земля-воздух", запущенная из системы "Бук" на оккупированной части Донбасса, сбила малайзийский авиалайнер. После этого следствие установило, что эта ракетная система прибыла из России и что российское правительство было виновато в катастрофе. Собранные доказательства стали основанием для начала суда по делу об MH17 над тремя русскими и одним украинцем, который проходит в Амстердаме.

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Но параллельно с накоплением огромного количества доказательств об обстоятельствах уничтожения MH17 на протяжении последних шести лет усиливалась и "информационная война". Россия не придерживалась какой-либо последовательной истории о малайзийском самолете. Зато она из всех сил пыталась отрицать свою вину.

Авторы напоминают, что в 2015 году опубликовали результаты опроса, который был проведен в шести областях на юго-востоке Украины и в Крыму, который остается под российской оккупацией с марта 2014 года. В опросе людей спрашивали о том, почему MH17 потерпел крушение. На то время результаты выявили значительное этническое разделение в вопросе, кто виноват в уничтожении малайзийского самолета. Половина этнических украинцев обвиняли или боевиков на Донбассе, или армию России. В это время большинство этнических русских и украинцев Крыма обвиняли армию Украины. Также оказалось, что люди, которые смотрят российское телевидение, чаще обвиняли украинскую сторону в катастрофе.

Прошло пять лет. Что теперь думают люди? С помощью тех же социологических компаний и процедур, что и в 2014 году, авторы провели тот же опрос в декабре 2019 года по всей территории Украины. Изменения мнений на юго-востоке страны и в Крыму оказались поразительными. Если в 2014-м году более 30% крымчан считали, что вина лежит на ВВС Украины, то через пять лет такого мнения придерживались лишь 10%. Но при этом почти 30% опрошенных в Крыму в 2019-м обвиняют в уничтожении MH17 украинскую ракету. Чуть меньше ответили, что им трудно ответить на этот вопрос.

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Хотя в 2014-м такой ответ давали очень мало людей на полуострове. На юге и востоке Украины во время опроса в 2019 году более 40% людей сказали, что им трудно сказать, кто виноват. 20% считают, что MH17 уничтожила армия России. И это почти на 10% меньше, чем в 2014-ом. На Западе и в Центре Украины половина респондентов ответили, что малайзийский самолет сбили российские военные. В Донецке и Луганске в 2019 году половина опрошенных сказали, что им трудно сказать, кто виноват. Чуть больше 15% опрошенных считают, что вина лежит на боевиках Донбасса.

Опросы проводились двумя социологическими службами: КМИС и московским Levada Marketing Research. В целом в опросе 2014 года приняли участие 2750 человек на юго-востоке Украины и в Крыму, а также 3037 респондентов со всей Украины и Крыма в декабре 2019-го и в начале января 2020-го годов. Вопросом было: "Слышали ли вы о крушении малайзийского самолета в июле 2014 года на Востоке Украины? Если да, что, по вашему мнению, стало причиной?".

Большие региональные различия были очевидны на всей территории Украины. В 2019 году больше респондентов дали ответ "Я не знаю", чем это было в 2014-ом. Хотя опрошенные в Крыму в основном обвиняют в уничтожении MH17 Украину. Авторы подметили, что на оккупированном полуострове резко увеличилось количество людей, которые никогда не слышали о MH17. В 2019 году в этом призналась четверть опрошенных. Почти 40% людей на юго-востоке Украины сказали, что им "трудно ответить", кто виноват. И это тоже большое увеличение с 2014 года.

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Большое количество людей на подконтрольной Киеву части Донбасса также сказали, что им "трудно ответить". Это означает, что респонденты в регионе, близком к месту, где произошла трагедия, не хотят отвечать на вопросы. Авторы отмечают, что многие респонденты в Крыму отказываются обвинять Россию и ее боевиков на Донбассе в катастрофе.

Почему происходят такие изменения в отношении людей? Большим искушением было бы оправдать все тем, что падение MH17 произошло давно. И многие люди в Украине забыли о катастрофе. Но украинские СМИ освещают процесс вокруг MH17. А уничтожение самолета занимает важную роль в утверждениях украинского правительства о российской агрессии. История уничтожения MH17 даже представлена в рамках выставки, посвященной войне на Донбассе в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. В России телеканалы тоже говорят о MH17, но делают это так, чтобы не говорить о виновных.

Авторы считают, что результаты нового опроса указывают на желание респондентов избежать чувствительных вопросов. В Крыму люди утверждали, что ничего не знают о MH17, а на юго-востоке Украины и подконтрольной Киеву части Донбасса говорили, что им трудно назвать виновных.

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Хорошо это или плохо, но тема MH17 остается политическим мячем в Украине. Многие респонденты избегают неприятных вопросов, которые она поднимает. Такая позиция предполагает, что уничтожение MH17 остается открытым вопросом. Но технические и прямые доказательства говорят об обратном.

MH17 остается политически противоречивой проблемой, потому что она разоблачает отвратительную правду о войне на Донбассе: что произошло прямое вторжение России. Катастрофа остается источником трения на Западе, потому что Россия сбила пассажирский самолет и не признается в этом.

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