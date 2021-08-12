Для участия в испытаниях пригласили известных автогонщиков.

На трассе Н-31 Днепр – Решетиловка на Днепропетровщине 19 августа в 12:00 стартует заезд гоночных болидов "Эстония" Формула-3. Машины, способные развивать скорость до 250 км в час, проверят качество обновленной дороги.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Для участия в испытаниях приглашены известные автогонщики Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Болиды, которые в прошлом участвовали в исторических гонках, предоставил технический музей "Машины времени".

"Сейчас трасса построена до канала Днепр – Донбасс. Самое время проверить качество дорожного покрытия!", – отмечается в сообщении Службы автомобильных дорог Днепропетровской области.

Гонщики проедут по трассе 14 км и поделятся впечатлениями.

Посмотреть заезд могут все желающие. Старт состоится в Петриковском районе возле двухуровневой развязки на км 21+900.

Трасса Днепр – Кобеляки – Решетиловка соединяет Днепропетровскую область с Полтавской. Дорога создается по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Достроить трассу в границах Днепропетровщины планируется в этом году.

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году обновить 6500 км дорог: 4500 государственных и 2000 местных.

Автор: Иван Бойко