Берег Крыма из-за добычи песка превращается в зловонное болото (фото)

Туристы жалуются на везде валяющиеся гниющие водоросли, которые никто не убирает.

В оккупированном Россией Крыму морской берег постепенно превращается в болото. Туристы жалуются на везде валяющиеся гниющие водоросли, которые никто не убирает.

Фото сделанные в селе Стерегущем Раздольненского района, сообщают оккупационные СМИ.

Данные водоросли, причалившие к берегу, отпугивают отдыхающих не только своим видом, но и жутким гнилостным запахом.

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Выяснилось, что проблема заключается в том, что после беспощадной добычи песка на Бакальской банке исчез уникальный заповедник — Бакальская коса. И когда это произошло, сильное течение начало заносить в Каркинитский залив большое количество мертвых водорослей, вырванных со дна штормами.

Оккупационная администрация категорически не хочет убирать принесенные водоросли с кромки воды, заявляя, что они занесены в Красную книгу Республики Крым.

«Однако дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют», — негодуют общественники.

Практически аналогичная ситуация сложилась и в Бахчисарайском районе. Жители Песчаного также просят чиновников искоренить источник зловония с пляжа.

Как сообщал ранее УНИАН, Крыму не хватает воды из-за российской оккупации. До российской атаки питьевой воды на полуострове вполне хватало для населения, но Москва завезла на оккупированную территорию своих граждан.

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