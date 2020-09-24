Супруги отказались надевать маски в самолете.

В Киеве двух пассажиров со скандалом сняли с самолета из-за отказа надеть защитные маски.

Об этом в Facebok рассказала Леся Войтицкая, которая стала свидетелем инцидента.

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По словам женщины, конфликт произошел 20 сентября на рейсе Киев - Анталия. Супруги отказались соблюдать масочный режим в самолете, из-за чего их сняли с рейса.

"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти их чемоданы", - рассказала Войтицкая.

Как результат, рейс был задержан на час.

Пользователи соцсети одобрили решение пограничников снять скандальных пассажиров с рейса: "Хорошо что не полетели - там бы еще сотням людей портили отпуск", "Приятно, что реагируют на такую дикость", "Всем тем людям, которые полетели дальше. Лучше час подождать, потом неделю хорошо отдыхать".

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Автор: Екатерина Лиманская