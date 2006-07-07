Черновецкий пустит метро на Троещину уже в будущем году

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет сократить сроки строительства Подольско-воскресенского моста и пустить метро на Троещину уже в будущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя состояние дел относительно процесса урегулирования вопроса с отселением жителей Русановских садов, домики которых подпадают под зону строительства.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что сейчас ведутся переговоры с владельцами дач относительно 4-х возможных вариантов выделения им земельных участков и согласования суммы средств, которые власть готова выплатить им как компенсацию. По его словам, власть продолжает договариваться, поскольку “скорее всего, по другому мост провести нельзя будет”.

Продолжая разговор городской председатель отметил: “Я хочу сократить строительство метро на 1 год. Не в 2008 году его запустить на Троещину, а в 2007 году”. Для этого работы на объекте будут продолжаться круглосуточно и к строительству будут привлечены дополнительно несколько фирм.

Относительно строительства Киевского метрополитена заместитель Киевского городского председателя Иван САЛИЙ в разговоре с журналистами сказал, что решение о проведении тендеров по определению компании, которая будет осуществлять строительные работы в столице, обусловлено лишь существующей ситуацией, а не плохим качеством “Киевметростроя”.

“С 1949 г. «Киевметрострой» был монополистом и остается в строительстве Киевского метрополитена. Мы гордимся метрополитеном, гордимся этим коллективом. Но времена сегодня другие и без тендеров строить сегодня нельзя. Метрострою придется в тендерных условиях демонстрировать способность более эффективно и даже качественнее строить”, - сказал он.

И.САЛИЙ сообщил, что поскольку город никогда не проводил такие тендеры, а метрополитен является сложным объектом повышенной опасности, специально созданная комиссия при столичной мэрии сейчас занимается наработкой соответствующих условий конкурса.

“Сегодня 38 структур. Отдельные, зарегистрированы где-то под кустом в селе, получили лицензию на право строительства Киевского метрополитена. И с точки зрения нашего либерального законодательства они могут победить. Они могут победить в цене, а строить не смогут... А мы все же несем ответственность за качество строительства, чтобы он 200 лет служил. И таким образом мы сегодня эту тему изучаем”, - подчеркнул И.САЛИЙ.