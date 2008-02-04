Казахстан поднял цену на транзит газа для Газпрома

АО "КазТрансГаз" и ОАО "Газпром" договорились о повышении тарифной ставки за транзит среднеазиатского и российского газа через территорию Казахстана в 2008г. с 1,1 долл. до 1,4 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. Об этом сообщает пресс-служба "КазТрансГаза".

Соответствующий договор подписали АО "Интергаз Центральная Азия" ("дочка" "КазТрансГаза") и Газпром. Новый тариф действует с 1 января с.г. и не подлежит изменению в течение 2008г.

Планируется, что общий объем транзита российского газа в 2008г. составит более 47 млрд куб. м, среднеазитского - более 54 млрд куб. м. Транзит газа осуществляется по магистральным газопроводам "Союз", Оренбург - Новопсков, "САЦ", Бухара - Урал, Макат - Северный Кавказ, Окарем - Бейнеу.

РБК