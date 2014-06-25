В Тернополе из магазина часов в торговом центре воры за 43 секунды вынесли товара на $64 тысячи

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, кража произошла в 5.30 на прошлой неделе в торговом комплексе «Орнава» в центре города.

Воры разбили кувалдой входные стеклянные двери в торговый центр, после этого сразу разбили стеклянные двери в магазине на первом этаже и вынесли на себе 3 шкафа с часами.

Владелец магазина ущерб оценил в 64 тыс. дол.Читайте такжеВ Тернопольской области задержали 19-летнего юношу, который украл из церкви 52 тыс. грн

По его словам, воры знали, что именно хотели украсть, поскольку из 12-ти шкафов вынесли три с самыми ценными позолоченными часами известных марок.

Как зафиксировала камера наблюдения, воры совершили кражу за 43 секунды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч 3. ст. 185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилище, другое помещение, хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему).

По данным правоохранителей, кражу совершили заезжие воры, сейчас их разыскивают.