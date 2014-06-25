ГСЧС: 38 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморске

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 23-24 июня в Приморской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - гастроэнтероколит госпитализированы 38 детей (2000-2007 г.р.), которые находились в детском оздоровительном учреждении им. Ю.А. Гагарина в г. Приморск. Всего в детском учреждении находится 295 детей. По состоянию на 7 ч. 25 июня течение заболевания детей - легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.Читайте такжеЧерниговщина: из больницы выписали всех детей, отравившихся в пришкольном лагере

В очаге заболевания специалистами областной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСНС в Запорожской области.