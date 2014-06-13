В Харьковской области мошенники собирают деньги на несуществующий батальон - ВО Свобода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода».

«Активисты Всеукраинского объединения «Свобода» сообщают, что в Изюме Харьковской области некий Дмитрий Беспалый собирает средства на нужды несуществующего батальона «Изюм». Эти действия фактически является мошенничеством. Харьковская «Свобода» призывает украинцев быть осторожными и внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников, а также обращается к правоохранительным органам с призывом проверить деятельность Дмитрия Беспалого», - говорится в сообщении.

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Председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода», командир взвода Харьковского батальона территориальной обороны Алексей Миргородский отметил, что мошенник распространяет в социальных сетях ложную информацию о батальоне «Изюм» и таким образом, играя на патриотических чувствах граждан, собирает деньги.