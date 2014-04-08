Кинотеатры Украины отказываются от российских фильмов

Об этом ZAXID.NET рассказала директор «Планеты Кино» в Львове Оксана Хвальова.

«Сейчас на территории Украины есть в прокате целый пакет российских фильмов. Мы принципиально не берем их еще с начала марта», - отметила она.

В отделе рекламы и PR сети «Кинопалац», который имеет три зала во Львове, сообщили, что сейчас в прокате фильмов российского производства нет. Однако, политики отказа от российских лент нет.

Как сообщает ТСН, в Киеве и Одессе также отказались от российских фильмов. В киевском кинотеатре «Магнат» вместо российских фильмов «Залетчики», «Авантюристы» и «Скорый «Москва-Россия» можно будет увидеть фильмы украинского производства: «Трубач «Зеленая кофта» и «Синевир». Одесская компания «Интер-фильм» в связи с политической ситуацией отказалась от проката кинокартин «Восьмерка», «22 минуты», «Кухня в Париже».

Напомним, торговые сети Львова еще в марте начали отказываться от товаров из России.