Неделя в цифрах

1 депутат – Владимир Мельник, муж Инны Богословской, вышел из фракции Партии регионов в знак протеста против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и избиения людей милицией 30 ноября.

1 дополнительный мандат получила парламентская оппозиция по результатам повторных выборов в пяти округах. Победу кандидату от “Батькивщины” удалось получить только в 194 округе. В остальных четверых ЦИК признала победителями провластных кандидатов или самовыдвиженцев.

2 уголовных производства (по ст. 157 - препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя и ст. 296 – хулиганство) было открыто по результатам довыборов в парламент 16 декабря. Кроме того, милиция получила больше 100 сообщений о нарушениях на довыборах, состоявшихся в 5 округах.

3 подписи не хватило оппозиции для того, чтобы отправить в отставку действующее правительство, по словам Арсения Яценюка.

4 добровольца пришло на акцию по "очистке Киева от баррикад Евромайдана" в субботу. Официальный организатор акции Иван Проценко около часа простоял с плакатом "Долой беспредел Евромайдана" и ретировался. Ранее Киевсовет предупредил, что получил заявку от киевлян, недовольных Евромайданом, на проведение масштабного субботника в центре города

7 студентов пострадали в результате действий спецназовцев в ночь с 29 по 30 ноября на Майдане Независимости. 4-о из них оказались несовершеннолетними. Среди пострадавших также 3-е иностранцев и 24 журналиста. В целом, вследствие событий 1 декабря с телесными повреждениями в больницы обратилось 220 человек.

40 уголовных производств открыто по фактам правонарушений, совершенных во время акций в Киеве в период с 24 ноября по 14 декабря. В частности, речь идет не только о событиях в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Независимости и 1 декабря вблизи Администрации Президента, а также о захвате и силовом удержании административных зданий Киевской городской государственной администрации, Дома профсоюзов, препятствовании нормальному функционированию Кабинета Министров Украины и т.д..

104 народных депутата поддержали запрос народного депутата Украины Юрия Деревянко к Президенту Украины Виктору Януковичу об отставке Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины

268,5 долларов за тысячу кубометров теперь составит цена российского газа для Украины. Это предусмотрено дополнением к контракту “Газпрома” и “Нафтогаз Украины”, подписанного после встречи президентов России и Украины.

339 народных депутатов проголосовали за закон о недопущении преследования и наказания участников мирных акций протеста.

25 000 украинцев получили в этом году запрет на въезд в Россию в связи с нарушением миграционного законодательства этой страны. Лишь за последний месяц их список увеличился на 5000 человек.

1 119 333 гривен добровольных пожертвований собрал за три недели Евромайдан в Тернополе. Большинство жителей жертвовали по 50 – 100 гривен. Самые большие взносы поступали от предприятий. Больше всего средств было израсходовано на отправку желающих в Киев на (647 тыс. грн), на обеспечение питания в первые недели (22 тыс. грн.), а также на орграсходы (68 тыс. грн). В настоящее время остались неиспользованными 391 тыс. грн.

6 500 000составило сокращение численности населения украинцев за годы независимости. Это произошло за счет «изменения коэффициента рождаемости», сейчас он составляет 1,46, как у многих европейских стран, а также роста смертности в стране. Так, например, из каждой тысячи 20-летних юношей до 60-летнего возраста в Украине не доживают 30%. При этом в Польше доживают вдвое больше, в Швеции и Швейцарии – в пять раз больше.

6 000 000 000 гривен предусмотрено на выплату сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР проектом государственного бюджета на 2014 год.

15 000 000 000 долларов (более 120 миллиардов гривен) разместит Россия в суверенных еврооблигациях Украины в 2013 и 2014 годах. Данный кредит выдан Украине под 5% годовых без дополнительных условий. Такой договоренности достигли президенты обеих стран во время последней встречи.

20 000 000 000 евро (более 200 миллиардов гривен) кредитов готов был дать Украине Европейский Союз в случае подписания Соглашения об ассоциации.