Неделя в цифрах

0 телеканалов смогли обеспечить прямую видеотрансляцию общенационального круглого страна под названием “Объединим Украину”, на котором президент Украины встретился с оппозицей, духовенством и своими предшественниками. По результатам встречи глава государства пообещал мораторий на силовой разгон Евромайдана и дал понять, что не намерен отправлять в отставку правительство.

1 “узник Банковой”, задержанный 1 декабря возле Администрации президента и арестованный на 2 месяца по подозрению в организации массовых беспорядков, остался под стражей после апелляции. Трое арестованных подписали договоренность со следствием и отделались штрафом, пятерых освободили под домашний арест или на поруки до суда.

2 дня подряд – 9 и 10 декабря – в столице несколько раз “минировали” станции метро Майдан Независимости, Крещатик и Театральная. Найти виновных в ложных сообщениях милиции пока не удалось. 11 декабря в Киеве “заминировали” оба аэропорта и железнодорожный вокзал. Милиция утверждает, что задержала подозреваемого в ложном предупреждении о заминировании этих объектов.

3 бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко встретились с действующим главой государства, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в стране. В частности, они призвали Януковича наказать виновных в применении силы к мирной демонстрации, отпустить всех арестованных и сесть за стол переговоров с оппозицией.

4 человека причастны к силовому разгону Евромайдана 30 ноября по версии следствия ГПУ: заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, председатель КГГА Александр Попов, начальник Киевской милиции Владимир Коряк и его заместитель по общественной безопасности Петр Федчук. Им вручено уведомление о подозрении в превышении служебных полномочий. Сивкович и Попов отстранены от занимаемых должностей. Всем этим четырем лицам в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

5 народных депутатов повторно изберут сегодня на одномандатных округах№ 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев) состоятся сегодня. На нескольких из них уже зафиксированы первые нарушения.

8 человек были задержаны во время штурма спецназовцами Евромайдана в ночь с 10 по 11 декабря. Всем инкриминировалось мелкое хулиганство, все были доставлены в Шевченковское райуправление столичной милиции и после составления административных протоколов отпущены.

44 человека обратились к врачам бригад неотложной медицинской помощи в результате ночного штурма Евромайдана в центре столицы. 20 человек были госпитализированы (11 милиционеров и 9 митингующих).

55,2% украинцев считают, что руководство Украины должно продолжить переговоры по подготовке подписания соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Решение Кабмина на время приостановить подготовку к подписанию СА и зоне свободной торговли считают обоснованным 35,8% украинцев, необоснованным – 34,2%. 48% опрошенных считают, что у Президента Украины Виктора Януковича были основания не подписывать ассоциацию и 34,5% не видят таких оснований.

60% отечественных производителей не могут объективно оценить угрозы и преимущества от евроинтеграции или интеграции с Таможенным союзом, поскольку не владеют достаточной информацией.

290 бойцов спецподразделения “Беркут” принимали участие в зачистке Майдана Независимости от митингующих в ночь на 30 ноября – по данным Генпрокуратуры.

476 участников массовых мероприятий 30 ноября и 1 декабря обратились за медицинской помощью на сегодняшний день. В частности, госпитализированы и находятся на лечении 84 сотрудника правоохранительных органов. Большая часть их них лечатся в госпитале МВД, в отделениях главного управления МВД г. Киев, 4 – в общих заведения охраны здравоохранения. Также госпитализированы и находятся на стационарном лечении 53 гражданских.

60 000 человек насчитала милиция столицы на митинге в поддержку курса Президента Виктора Януковича, проходящем на Европейской площади Киева. В Партии регионов заявляли, что собрали около 200 тысяч, оппозиция увидела только 20 тысяч. Акция, организованная Партией регионов на Европейской площади, имеет название «Сохраним Украину!». Участников для нее Партия регионов привезла со всей Украины.

20 000 000 000 евро (больше 222 млрд. грн.) - такая финансовая помощь необходима Украине для компенсации потерь в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом по мнению премьер-министра Николая Азарова. Это, по его словам, поможет минимизировать возможные потери для экономики Украины.

26 000 000 000 кубометров газа планирует купить Украина в 2013 году у России вместо 37 млрд куб. м в 2010 году. Как известно, по итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Анастасия Береза