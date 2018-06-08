Объединим Украину: «закругленный» стол, на котором никто никого не услышал

Задолго до озвученного предложения собраться всем сторонам для поиска компромиссных решений, оппозиция назвала три условия, при которых возможен подобный диалог: прекратить уголовные дела против всех арестованных активистов, наказать виновных в избиении митингующих 30 ноября и 1 декабря, а также отправить правительство в отставку. Формально, ни одно из них выполнено не было. Однако в пятницу, 13 декабря, получив некий «мандат доверия» от участников Евромайдана, лидеры оппозиционных сил пошли на круглый стол с властью и подставными представителями общественности. «Мы пришли сюда от тех миллионов украинцев, которые вышли на Майдан», - сходу заявил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк.

Собственно, в ходе мероприятия, оппозиционеры, в надежде быть услышанными с десятой попытки, снова озвучили те же требования, что и раньше. Так, по словам Яценюка, ключевым вопросом сегодня является наказание тех, кто дал незаконный приказ разогнать Евромайдан и тех, кто этот приказ выполнял. «Какую страну мы строим? Если несколько сотен вооруженных до зубов милиционеров позволяют себе избивать мирных протестующих, и за это никто не несет ответственности, чем это закончится? Сейчас речь не идет о том, что кто-то борется или не борется за власть. Сейчас речь идет о том, принесем ли мы украинцам ощущение справедливости, защитим ли мы их надежду. Если сегодня избили 10 человек, то завтра могут избить сто, тысячу», - пояснил он.

В свою очередь, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок обратился к президенту Виктору Януковичу с призывом не применять силу против мирных граждан. «От вас зависят главные базовые вещи: завершится ли все согласием и миром, или начнется война между властью и собственным народом», - сказал он.

По его словам, оппозиция регулярно получает сигналы о готовности спецподразделений силовиков для разгона Майдана и различных провокациях. Тягнибок призвал не допустить такого сценария развития событий.

Тем временем лидер партии УДАР Виталий Кличко и вовсе предупредил президента, что силовой вариант повлечет «ужасные последствия» непосредственно для главы государства. «Мы знаем о силовом варианте, который рассматривается сегодня. Он будет иметь ужасные последствия для страны и для Вас лично», - сказал Кличко, обращаясь к Януковичу.

Впрочем, «ужасные последствия» в виде отставки (что является третьим требованием оппозиции к власти), в очередной раз «нависли» над главой Кабмина. «Сегодня премьер-министр Николай Азаров наговорил на несколько отставок. Это правительство персонально виновно в политическом и экономическом кризисе. Это правительство проводило и сорвало переговоры с Европейским Союзом. Это правительство и министр этого правительства Захарченко давали команду избивать людей», - заявил Яценюк и потребовал от премьера написать заявление по собственному желанию.

Во всем винованы предшественники

Что же такого наговорил глава правительства? В принципе, ничего нового, о чем бы украинцы не знали или не догадывались, исходя из трансляций заседаний Кабмина. Так, Николай Азаров рассказал участникам круглого стола, что одной из главных причин для приостановки работы над Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом стало резкое ухудшение экономической ситуации в стране в текущем году. «В 2010, 2011 и 2012 годах мы имели положительные темпы роста экономики. Правительство сконцентрировало усилия на развитии внутреннего рынка отечественного производства, это дало рост экономике. Ситуация изменилась в 2013 году», - заявил премьер-министр.

В частности, по его словам, на темпах роста экономики сказалось ухудшение конъюнктуры внешнего рынка, в том числе финансового, а также сокращение товарооборота с главными «стратегическими партнерами Украины». Среди них Николай Азаров назвал Россию (товарооборот упал на 16%), СНГ (17%), Индию (13%), Южную Корею (49%), Индонезию (16%) и Испанию (19%).

Ну, а, если этот список оппозицию не впечатлил, Николай Янович применил «тяжелую артиллерию», вспомнив выплаты долгов по внешним займам, пик которых пришелся на 2013 год, а также «неравноправный договор о поставках российского газа», из-за которого золотовалютные резервы Украины тают на глазах: «За три года ушло более 20 млрд долларов... И этот договор продолжает обескровливать экономику. Собственно, вот этих два предательских удара в спину Украины - невыгодные условия торговли в рамках ВТО и кабальные газовые соглашения - сформировали сегодняшнюю ситуацию».

Естественно, спасать экономику правительство намерено возобновлением дружбы с Российской Федерацией. По словам Азарова, 17 декабря в Москве будут подписаны ряд документов, которые позволят «снять 15 млрд долларов отрицательного сальдо по торговле». Мол, «дорожная карта» на 2013-2015 годы по урегулированию торговых отношений с Москвой предполагает возобновление серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т, сотрудничество по созданию космического комплекса сверхтяжелого класса, оптимизацию сотрудничества в сфере судостроения и ряд других соглашений. В то же время, несмотря на эти распрекрасные меморандумы и обещания сотрудничать в стратегических отраслях, Азаров заявил, что Украина и дальше будет снижать объемы закупки российского газа.

Что же касается отставки премьера, ответ главы правительства на этот «призыв» оппозиции был в традиционной манере - «не скиглити». Сначала Николай Янович поинтересовался у представителей оппозиционных сил, кто виноват в переплате свыше 20 млрд долларов за поставки российского газа, а также, чья политическая сила виновна в невыгодных договоренностях со Всемирной торговой организацией. «Что касается должности, у меня есть своя смелость и я приму решение. Имей ты (Яценюк) смелость и возьми ответственность», - сказал глава правительства.

Виновные, возможно, будут наказаны

Впрочем, несмотря на тот факт, что, по словам премьер-министра, в экономических бедах, постигших Украину именно сегодня, как обычно, виноваты предшественники, не исключено, что виновные в подготовке и парафировании Соглашения об ассоциации с ЕС, будут найдены и в рядах нынешней власти. Во всяком случае, Виктор Янукович прямым текстом, без обиняков, заявил, что работа по подготовке Соглашения была проделана «не просто плохо, а с нарушением национальных интересов Украины». Поэтому «работники, которые занимались подготовкой Соглашения об ассоциации, будут, как минимум, отстранены от работы, возможно, будут уволены».

К сожалению, кто эти люди, президент не сообщил. Как не сообщил и фамилии тех, кто будет наказан за разгон Евромайдана. «Трое людей, которые этой ночью были рядом с Майданом, имеют непосредственное отношение к принятию решения, которое было принято. И я считаю, что они должны нести полную ответственность за то, что там произошло. И в ближайшее время мы скажем об этом публично», - пообещал Янукович. Остается лишь надеяться, что этими тремя не окажутся Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко, слухи о возможном аресте которых были озвучены сегодня со сцены Евромайдана.

Кроме того, чтобы снять напряжение в обществе, президент предложил объявить амнистию в отношении людей, задержанных во время массовых акций в столице. «Я возмущен теми радикальными действиями, которые были на Майдане как со стороны, откровенно скажу, провокаторов, так и со стороны силовых структур, которые вели себя не всегда адекватно, - сказал он и пообещал (в который раз) провести объективное расследование, чтобы наказать виновных. - Но случайные люди - участники действа и 30 ноября, и в другие дни, должны быть амнистированы».

Впрочем, тут же Янукович напомнил оппозиции, что захват административных зданий является нарушением закона. А, так как, по его информации, митингующие пытались захватить еще Кабинет министров и даже Администрацию Президента, то, по мнению президента, «на этот вопрос также нужно дать ответ: кто, чьи провокаторы, кто финансировал эти провокации».

При этом, глава государства в очередной раз заверил, что никакого силового разгона Евромайдана не будет, а украинцев попросил успокоиться. «Я обращаюсь к нашим гражданам, которые стоят на всех майданах, — успокоиться и прекратить противостояние. Противостояние никогда не приводило ни к чему хорошему», - сказал он и попросил людей дать возможность найти выход из этой ситуации политикам.

«Раздаются предложения о полной перезагрузке власти. Кто этого боится? Да никто этого не боится. Но мы должны отвечать за свою деятельность... Я вношу предложение: объявить мораторий на любые силовые действия. Мы принимаем такое решение и никаких проблем не будет», - сказал президент, не уточнив, на какой срок вносится этот мораторий: до выборов 2015 года, или до сегодняшней ночи?

Майдан продолжит мерзнуть, а политики - договариваться

Тем временем, предложение искать компромисс не на улице, а в рядах политиков, подхватила парламентская «тусовка». В частности, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что многие страны сталкиваются с кризисами, подобными нынешнему в Украине. И находят выход через дискуссии. «Должны и мы вести такую дискуссию, начиная с этого круглого стола», - сказал он.

По мнению главы парламента, Верховная Рада со вторника, 17 декабря, станет открытой площадкой для высказывания мнений не только лидерами фракций, а всем народным депутатам, которые захотят озвучить свои позиции и мнения относительно нынешней ситуации в государстве. Рыбак напомнил, что следующая пленарная неделя - последняя в нынешнем году, и Верховная Рада должна работать. «Это главная политическая площадка, где могут быть высказаны мнения, позиции всех сторон и принято то или иное решение», - подчеркнул он.

Кроме того, он обратился с просьбой к политикам, которые выступают на майданах в Киеве и регионах, не призывать людей «оставлять свои рабочие места, не платить налоги и так далее». «Что это за призывы? Чем мы будем платить пенсии, стипендии, заработные платы бюджетникам? Такие призывы - неполитические. Они приводят к дезорганизации общества. Я прошу политиков, которые есть на Майдане: этого делать не нужно. У нас есть возможность рассматривать все вопросы в парламенте. И для начала нужно выслушать друг друга в Верховной Раде», - считает спикер парламента.

Подобного мнения придерживается и экс-президент Украины Леонид Кравчук, который предложил участникам круголого стола разработать меморандум взаимопонимания, а на следующем заседании этот документ подписать. Вместе с тем, опять же, никаких четких сроков он не назвал: «Нельзя делать поспешно. Это должен быть очень серьезный взвешенный, документ».

В результате, самая скучная конференция года, участниками которой были «подставные» студенты, приглашенные Администрацией президента, транслировать которую не позвали ни один центральный телеканал, а интернет-трансляцию регулярно «глушили», дабы украинцы, мерзнущие на Майданах, не могли увидеть «цвет нации» и эти кукольные «переговоры», закончилась ничем. Итоги таковы: Кабинет министров год изучал Соглашение об ассоциации и парафировал ее, после чего, в шаге от подписания, дал «задний ход», а теперь предлагают искать виновных. «Беркут» провел жесткую «зачистку» Евромайдана не без приказа, но виновные, опять же, до сих пор не названы, а власть, в очередной раз, обещает не применять силу к митингующим.

Похоже, дожидаться цивилизованных решений Майдану прийдется, как минимум, до Нового года, если вообще не до следующих выборов.

Татьяна Урбанская