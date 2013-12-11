Чистая покупка валюты населением в ноябре выросла в 3,6 раза
16:35, 11 декабря 2013Общество
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Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в ноябре 2013 года составила 782,6 млн долл., что в 3,6 раза больше показателя за предыдущий месяц (216 млн долл.).
Об этом сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.
По информации НБУ, покупка наличной валюты населением превышает ее продажу четвертый месяц подряд после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.
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