Неделя в цифрах

9 народных депутатов не платят за проезд в столичном метрополитене, но пользуются им. Кроме них, льготным проездом в метро пользуется еще 41 категория населения. Чаще всего – ветераны труда, пенсионеры и школьники. В рабочие дни в среднем за сутки метрополитеном бесплатно пользуются почти 400 тысячи человек, что составляет около 23% всех пассажиров.

9% (982,7 миллиона гривен) составляет выполнение годового плана приватизации в Украине по состоянию на 1 ноября 2013 года. Основные средства поступили в госбюджет от продажи 60,7% акций "Донбассэнерго", еще часть средств – от реализации ряда угольных активов. Всего в 2013 году планировалось получить от приватизации больше 10 миллиардов гривен.

9,66% составило увеличение транзита нефти через Украину в страны Евросоюза по нефтепроводной системе Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

17 лицензий на Олимпийские Игры-2014 уже завоевала Украина – 11 в биатлоне и 6 в фигурном катании. Всего наша страна рассчитывает на лицензии в 11 из 15 видов олимпийской программы.

25 - на столько позиций поднялась Украина в ежегодном рейтинге Мирового банка и Международной финансовой корпорации Doing Business-2014, возглавив список стран, больше всех улучшивших условия для введения бизнеса. Согласно опубликованному отчету, Украина также заняла четвертое место в мире среди государств, которые достигли наибольшего прогресса за последние 5 лет, внедрив 29 необходимых реформ. В тоже время в общем рейтинге, в который включено 189 государств, Украина заняла 112 место в сравнении с 137 в прошлом году, оказавшись между Ливаном и Папуа Новой Гвинеей.

30% из ежегодно производимых в Украине 30-32 млн декалитров вина фальсифицированы, поскольку страна не имеет достаточно виноградников для такого количества алкоголя.

49,8% составил в сентябре уровень проникновения Интернета среди взрослого населения Украины. Таким образом, темп прироста в течение февраля 2012-октябре 2013 составил 16%. По сравнению с развитыми странами Западной Европы и Северной Америки проникновение Интернета в Украине распространяется несколько медленнее. Например, сравнимый с Украиной уровень проникновения Интернета (56%) был достигнут в США в мае 2013 года, только не среди всего взрослого населения, а в возрастной группе 65 лет и старше. Сейчас уровень проникновения Интернета среди взрослого населения в Соединенных Штатах в 2013 году составляет 85%, в ​​России – 57%.

51% украинцев не доверяет ни одному министерству страны. Процент населения, доверяющий работе министерств, составил более 32%. В первую пятерку министерств и госслужб с наибольшим кредитом доверия вошли Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Минкультуры, СБУ, Минобразования и МИД.

498 освободителей Киева проживают сегодня в столице. К 70-летию освобождения города от фашистов все они получат адресную материальную помощь и специально утвержденную памятную награду.

1483 – до такого количества уменьшилось количество умышленных убийств по сравнению с 9 месяцами прошлого года - на 19%. Кроме того, за 9 месяцев текущего года в структуре преступности существенно уменьшился процент тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений – с 35% в прошлом году до 26% в нынешнем. Тяжелых телесных повреждений стало меньше на 17 процентов – с 2573 до 2128. Разбойных нападений стало меньше на 23 процента, их количество уменьшилось с 2524 до 1951.

1 200 000 украинцев в возрасте от 15 до 70 лет с 1 января 2010 года до 17 июня 2012 года работали или искали работу за рубежом. Больше всего украинских «заробитчан» привлекают Российская Федерация (43,2%), Польша (14,3%), Италия (13,2%) и Чешская Республика (12,9%). Из них без официального статуса за рубежом работали или работают 20,4% украинских мигрантов. Трудовая миграция более распространена среди мужчин (они составляют 2/3 от общего количества заробитчан), и сельских жителей (они формируют 54,3% всего контингента).

890 000 000 долларов (больше 7,12 миллиардов гривен) составил долг Украины за поставку российского газа за август текущего года, увеличившись за счет процентов на 7,7 миллиона долларов.

35 211 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 миллиардов гривен.