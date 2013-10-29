Опрос: больше всего украинцы доверяют бывшему МЧС, меньше всего – МОЗ и МВД

Об этом сообщается в результатах исследования на предмет того, какому министерству и службе доверяют украинцы в 2013 году., проведеного компанией «Research & Branding Group».

Как сообщается в отчете, работе ведомств доверяет более 31% населения. В числе пользующихся наибольшим доверием оказались Госинспекция по вопросам защиты прав потребителей, Пенсионный фонд, Госслужба молодежи и спорта, и Госагентство по вопросам науки, инноваций и информации.

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К министерствам c наименьшим уровнем доверия украинцы отнесли Минсоцполитики, МОЗ, МВД, Минэкологии и Минагрополитики. Самыми неэффективными среди госслужб, по мнению участников опроса, стала исполнительная, налоговая и санитарно-эпидемиологическая службы.

Следует также отметить, что свыше 51% украинцев не доверяют ни одному министерству. При этом общая доля недоверия к госслужбам составила почти 49%.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает не удивительным, что украинцы больше всего доверяют именно бывшему МЧС, а ныне Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. «Она представлена пожарными и спасателями. А на кого еще надеяться при возникновении непредвиденных ситуаций, как не на них. То же можно сказать о Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей. Она для украинцев служит опорной точкой в решении проблем с некачественной продукцией. Как следствие - в большинстве случаев качество продукции на внутреннем рынке Украине отвечает ожиданиям потребителя», - сказал он.

По мнению Карасева, низкие оценки деятельности МОЗ и МВД, связаны в первую очередь с тем, что представители этих министерств постоянно в центре коррупционных скандалов. В то же время, высокий процент недоверия министерствам и ведомствам в целом эксперт связывает с общим недоверием к государству как таковому.