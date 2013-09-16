СМИ: Обама подтвердил сведения об убитых и раненных при стрельбе в Вашингтоне

”Мы пока не знаем все факты, но знаем, что в нескольких человек стреляли, некоторые были убиты”,- сказал Обама, выступая в Вашингтонесообщает РИА «Новости».

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По меньшей мере, 12 человек погибли при стрельбе на объекте ВМС США, заявил журналистам мэр Вашингтона Винсент Грей.

”Мотив (преступления) пока не известен”, - добавил он.

Полиция Вашингтона призывает граждан оставаться дома, пока ведется розыск двух возможных участников стрельбы на военном объекте, сказала журналистам шеф столичной полиции Кэти Ланье. По ее словам, подтверждаются подозрения, что стрелявших было трое, один убит, двое скрылись. ”Очевидцы видели этих двоих с оружием”,- сказала Ланье.

Двум сообщникам мужчины, который сегодня, открыл стрельбу в здании штаба службы обеспечения ВМС США в Адмиралтействе в Вашингтоне, удалось скрыться. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал Sky News.

По некоторым данным, подозреваемые были одеты в военную форму, рассказала глава полиции Вашингтона Кэти Ланье. На одном из них, белом, были одежда цвета хаки, похожая на форму ВМС, и берет. На втором, чернокожем в возрасте около 50 лет, одежда грязно-зеленого цвета. При этом, отметила Ланье, доказательств того, что мужчины являются военными, нет.