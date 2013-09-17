Двум сообщникам стрелка из Адмиралтейства США удалось скрыться
Двум сообщникам мужчины, который в понедельник, 16 сентября, открыл стрельбу в здании штаба службы обеспечения ВМС США в Адмиралтействе в Вашингтоне, удалось скрыться.
По некоторым данным, подозреваемые были одеты в военную форму, рассказала глава полиции Вашингтона Кэти Лэниер. На одном из них, белом, были одежда цвета хаки, похожая на форму ВМС, и берет. На втором, чернокожем в возрасте около 50 лет, одежда грязно-зеленого цвета.
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При этом, отметила Лэниер, доказательств того, что мужчины являются военными, нет, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Sky News.
Число погибших при стрельбе в Вашингтоне составило 12 человек.
Ранения получили по меньшей мере пятеро. Лэниер уточнила, что один из них — полицейский, он был ранен в ногу и находится в больнице в критическом состоянии.
Один из стрелков был убит. По данным американских СМИ, это 50-летний сотрудник ВМС, которого недавно «перевели на другую работу или уволили».
Официальных сообщений по поводу мотивов напавших на здание Адмиралтейства пока не поступало.