Неделя в цифрах

0 – столько книг прочли за последние три месяца 49% украинцев. Хоть одну книгу прочел 51% взрослых украинцев, и лишь 30% - приобрели ее. В качестве главной причины, которая мешает чтению, 38% украинцев назвали отсутствие времени.

1 народный депутат Украины – Игорь Марков – лишился мандата согласно решению Высшего административного суда Украины (ВАСУ), который удовлетворил административный иск Юрия Кармазина, Сергея Сотникова и Степана Терзи, утверждавших, что результаты парламентских выборов в округе №133, где одержал победу И. Марков, были сфальсифицированы.

1,5 – во столько сократился дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,812 млрд долл.

2 –человека погибли в результате наводнения в Одесской области, наступившего из-за сильных осадков, выпавших 12 – 13 сентября. В пяти населенных пунктах трех районов области подтоплено 308 жилых домов.

2,7% - такой дефицит предусмотрен в проекте государственного бюджета на 2014 год, одобренного Кабинетом министров на уходящей неделе. Ожидаемый рост ВВП предусмотрен на уровне 3%, а инфляция - 8%.

4 – во столько раз выросло количество оправдательных приговоров, вынесенных украинскими судами благодаря действию нового УПК. По данным генпрокурора Виктора Пшонки, за неполный год работы нового кодекса судебные органы вынесли оправдательные приговоры в отношении 431 лица против 110 в прошлом году.

5% фармацевтического рынка Украины является фальсификатом. За прошлый год из-за употребления подделок или неправильного лечения препараты убили 40 соотечественников.

9голов забили футболисты сборной Украины команде Сан-Марино в рамках отбора на Чемпионата мира по футболу, который состоится в будущем году в Бразилии, одержав самую результативную победу в своей истории.

Украина заняла10-е место в мире по росту цен на жилье. Согласно рейтингу роста цен на жилье в разных странах мира Global House Price Index компании Knight Frank, за последний год его стоимость в Украине выросла на 10,9%.

38% украинцев считают, что им повезло жить в Украине, а не какой-то другой стране. 51% считают, что Украина может претендовать на более достойное положение в мире, тогда как противоположной точки зрения придерживается 41% жителей страны. В целом украинцы видят будущее своей страны через 10-15 лет скорее оптимистично: 34% опрошенных полагают, что ситуация скорее улучшится. Противоположной точки зрения придерживаются 23% граждан.

51,36% голосов московских избирателей набрал исполняющий обязанности мэра российской столицы Серегей Собянин и победил на выборах мэра Москвы. Второе место – у оппозиционера Алексея Навального.

60 суток смогут украинцы отдыхать в Турции без виз с 5 сентября текущего года. Ранее срок безвизового пребывания для граждан Украины на территории Турции составлял 30 дней.

120 – 130 долларов за тысячу кубометров обойдется Украине газ, который будет добываться согласно операционного соглашения с компанией Shell о разведке и добыче газа на Юзовской площади. По словам премьер-министра Николая Азарова, таким образом страна получит свой дешевый газ вместо дорогого российского.

12180 (10 минимальных зарплат) возможно, придется заплатить работодателю за дискриминацию по половому признаку. Нормативные документы, которые позволят наказывать рублем за некорректные объявления о вакансиях, уже разрабатывают в минсоцполитики,.

83851 гривен«налетал» за год за бюджетные деньги «свободовец» Михаил Блавацкий. Эта сумма в три раза больше, чем аппарат Верховной Рады рекомендует парламентариям тратить на авиаперелеты за год (26 800 гривен). Значительно превысили лимит бюджетных средств, предусмотренных на оплату перелетов, также еще один «свободовец», вице-спикер Руслан Кошулинский и «регионал» Вадим Колесниченко.

793 300 000 гривенвыделил Кабинет Министров Украины на план мероприятий по внедрению биометрических паспортов. Паспорт нового поколения будет содержать в себе бесконтактный чип с личной информацией.