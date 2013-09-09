Количество оправдательных приговоров в Украине выросло в 4 раза

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, выступая с докладом на Всемирной ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров в Москве.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По его словам, важным условием повышения качества досудебного следствия и обеспечения законности его проведения является отмена института дополнительного расследования.

«Недостаточность доказательств виновности обвиняемого, процессуальные ошибки прокурора или следователя заканчиваются вынесением оправдательного приговора», - сказал он.

Пшонка отметил, что такая позиция законодателя продиктована равенством сторон уголовного процесса, а также обеспечением реализации принципа презумпции невиновности.

«Состязательность процесса и предоставление дополнительных возможностей стороне защиты содействовали развитию более принципиальной позиции судебных органов. В результате, количество вынесенных ими оправдательных приговоров (выросло) – в отношении 431 лица против 110 в прошлом году», - уточнил Пшонка.

Таким образом, подчеркнул он, уголовный процесс в Украине максимально приближен к мировым стандартам.

«Его главной идеей является неуклонное соблюдение прав человека, гуманизм и реальное, а не задекларированное, равенство сторон. Сегодня в Украине происходит трансформация уголовного процесса из средства борьбы с преступностью в механизм защиты человека и общества», - сказал генпрокурор.