Почти 40% украинцев считают, что им повезло жить в Украине - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует результат социологического исследования представленного на пресс-конференции социологом компании Research & Branding Group Евгением Копатько.

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При этом, согласно результатам исследования, противоположной точки зрения придерживается 31% жителей Украины и столько же не определившихся со своим отношением к жизни в Украине.

В региональном разрезе число считающих жизнь в Украине везением, уменьшается с запада на восток (от 42% на западе Украины до 34 на востоке). Промежуточное положение в этом вопросе занимает центральный и южный регионы, где жизнь в Украине считают везением, соответственно 39% и 37% жителей. На востоке и юге страны более трети населения (соответственно 37% и 38%) считают, что им в общем не повезло жить в Украине, тогда как на западе и в центре таковых соответственно 25% и 27%.

Кроме того, наибольшее число украинцев, которые считают жизнь в Украине везением, отмечается среди представителей старшего поколения (43%), тогда как в других возрастных группах данный показатель составляет 34-37%. Среди людей старшего возраста невезением жизнь в Украине считает лишь каждый четвертый (26%), тогда как в других возрастных группах данный показатель составляет 33-35%. Более половины украинских граждан относят Украину к числу стран-аутсайдеров, тогда как более трети опрошенных отнесли Украину к странам, занимающим промежуточное положение между лидерами и аутсайдерами. Половина украинцев (51%) считают, что Украина может претендовать на более достойное положение в мире, тогда как противоположной точки зрения придерживается 41% жителей страны. В целом украинцы видят будущее своей страны через 10-15 лет скорее оптимистично: 34% опрошенных полагают, что ситуация скорее улучшится, а 13% украинцев ожидают существенного улучшения ситуации и превращение Украины в сильное и процветающее государство. Противоположной точки зрения придерживаются 23% украинских граждан, ожидающих скорее ухудшения ситуации и 11% тех, кто считает, что Украину ждут очень трудные времена.

Исследование проводилось с 20 по 31 августа этого года компанией Research & Branding Group. Всего было опрошено 2079 человек, ошибка выборки составляет 2,2%.