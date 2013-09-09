Рекордсменом Рады по перелетам за счет бюджета стал нардеп Тягнибока

До окончания года еще четыре месяца, а некоторые народные депутаты уже превысили свои годовые лимиты на перелеты. По итогам первых семи месяцев 2013 года нардепы уже налетали на 6,3 млн. гривен.

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«Свобода», впервые попавшая в парламент, на перелетах не экономит. «Свободовец» Михаил Блавацкий, возглавивший рейтинг по полетам, к 1 августа «налетал» по Украине на сумму в три раза большую, чем аппарат Рады рекомендует потратить за год (26 800 гривен), пишут «Вести». На его счету 37 поездок, которые обошлись бюджету 83 851 гривен. В комментарии он заявил, что его поездки связаны исключительно с работой, а потому он не собирается экономить.

«Я летаю по 2–3 раза в неделю, в основном в Донецк и Николаев, поскольку являюсь куратором от партии по этим областям. Бываю и в Одессе. Так что, мне пешком туда ходить? Поезда я вообще не признаю», - комментирует парламентарий.

Сколько стоит билет, например, из «Борисполя» во Львов, он тоже не знает. Нардеп считает, что не видит ничего страшного в том, что он потратил столько денег на перелеты, поскольку, по его словам, общий лимит, который выделяется на каждую фракцию, «Свобода» еще не превысила. Его коллега по «Свободе» Руслан Кошулинский оказался на третьем месте. По словам Блавацкого, у Кошулинского, как у вице-спикера, очень много поездок по всей Украине, к тому же «он родом из Львова и летает туда».

Вадим Колесниченко (четвертое место) считает, что нужно экономить не на количестве поездок, а цене билетов: «Чтобы понизить стоимость перелетов, нужно запустить на рынок лоу-косты, поскольку сейчас билеты по Украине дороже билетов в Европу».

Сам он летает не только на свой округ в Крым, но и по всей Украине. «Я встречаюсь с избирателями, часто езжу на встречу со студентами и не собираюсь прекращать эти встречи», — признался Колесниченко.

По словам УДАРовца Павла Розенко (2 поездки на 916 грн), отследить, тратят нардепы казенные деньги на рабочие поездки или личные, практически невозможно: «Контролем никто не занимается, даже если у депутата «перерасход», его не могут никак наказать. Максимум, что можно сделать — указать, если был заказан бизнес-класс вместо экономкласса, который оплачивает бюджет (за бизнес - доплата)».

Глава регламентного комитета, регионал Владимир Макеенко объяснил, что Закон о статусе нардепа не ограничивает передвижения по стране за счет бюджета: «Перелеты — вообще не та статья, на которой нужно экономить. Мне повезло, я закреплен за Печерским районом от фракции, куда ездить не нужно, и за Черкасщиной, куда езжу на авто. Но ведь у некоторых округа далеко. Лучше урезать статьи, касающиеся отдыха (депутаты почти не пользуются санаториями Рады) и жилья (расходы на отели слишком высокие, можно снимать жилье дешевле). Но фактически «перелет» одних компенсируется «недолетом» других. Если у нас у фракции выездные заседания, мы нанимаем чартер. Когда летали, например, на день рождения президента, заказывали самолет у нашего однопартийца Владислава Богуслаева (Мотор-Сич)».