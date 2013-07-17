Украинский школьник вошел в тройку лучших физиков в Копенгагене

Участниками олимпиады, которая проходила в Дании с 7 по 15 июля, стали школьники из более чем 80 стран мира. Украину представляли пять юных физиков.

Международные олимпиады по предметам естественно-математического направления проводятся ежегодно. Команды Украины принимают участие в таких соревнованиях с 1992 года. За это время в них приняли участие 57 учеников общеобразовательных учебных заведений Донецкой области. 48 из них стали победителями, завоевав 4 золотых, 14 серебряных и 30 бронзовых медалей, говорится в сообщении.