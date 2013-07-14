50 тысяч участников «The Best City.UA» одновременно признались в любви к Украине

В любви к нашей стране признались не только украинцы, но и несколько тысяч гостей из более чем десяти стран.

«Best City – это качественная музыка, драйв, реконструкция козацкой битвы, мастер-классы по Петриковской росписи. Четыре сцены, 120 исполнителей. Зведы мирового уровня. Все это наполняет положительными эмоциями к Украине. Best City – это украинский международный музыкальный фестиваль, и он становится одним из брендов нашей страны, который формирует к ней положительное отношение», - сказал глава оргкомитета фестиваля Александр Вилкул.

Один из крупнейших в Европе – украинский музыкальный фестиваль - «The Best City-2013» проходит 12,13,14 июля в Парке отдыха «Новоселица» (12 км от г. Днепропетровск). 12 и 13 июля уже выступили ТНМК, Вопли Видоплясова, Ночные Снайперы, Guano Apes, Hurts, LUMIERE, Kozak System, Дельфин, Би-2, Ленинград, Мумий Тролль. Сегодня, 14 июля, выступят Мотор’ролла, Lacuna Coil, Сплин, Enter Shikari и легенда мировой музыки – Scorpions.