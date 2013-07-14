На фестивале «The Best City.UA» состоялась реконструкция казацкой битвы

«Здесь на Бест Сити можно окунуться в настоящий казацкий дух. Ощутить энергию той эпохи, которая является важной частью истории нашего народа и нашей страны», - сказал председатель оргкомитета «The Best City.UA» Александр Вилкул.

В реконструкции казацкой битвы приняли участие настоящие казацкие чайки и 200 участников реконструкции из Украины и Польши. Кроме того были задействованы 46 лошадей, 25 орудий и отряд лучников.

Один из крупнейших в Европе – украинский музыкальный фестиваль - «The Best City-2013» проходит 12,13,14 июля в Парке отдыха «Новоселица» (12 км от г. Днепропетровск). 12 и 13 июля уже выступили ТНМК, Вопли Видоплясова, Ночные Снайперы, Guano Apes, Hurts, LUMIERE, Kozak System, Дельфин, Би-2, Ленинград, Мумий Тролль. Сегодня, 14 июля, выступят Мотор’ролла, Lacuna Coil, Сплин, Enter Shikari и легенда мировой музыки – Scorpions.

«The Best City.UА» впервые состоялся в 2012 году. Инициатор и организатор фестиваля - Александр Вилкул. За 3 фестивальных дня выступили 77 групп, среди которых более двух десятков хедлайнеров - популярных звезд рок и электронной музыки из Украины, Европы, США и России. В первый, дебютный год, за 72 часа музыкального нон-стопа «The Best City.UA» собрал на своей территории более 50 000 любителей живой музыки.