Несколько тысяч участниц марша стартовали с Михайловской площади на Майдан Незалежности и прошли на Подол.

В центре Киеве в понедельник, 8 марта, состоялся Марш женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, акция призвана привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин, домашнего насилия.

Главным требованием участниц марша является ратификация Украиной Стамбульской конвенции, основной целью которой является предотвращение насилия против женщин и защита пострадавших от насилия.

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В этом году тема Марша "У пандемии - женское лицо".

Организаторы акции утверждают, что пандемия коронавируса особенно негативно повлияла на женщин: вырос уровень домашнего и ультраправого насилия; женщины составляют большинство работников социальной и медицинской сфер; они вынуждены в условиях локдауна сочетать домашние дела, уход за детьми и работу и тому подобное.

В 13:00 несколько тысяч участниц марша стартовали с Михайловской площади на Майдан Незалежности и прошли к Почтовой площади на Подоле. В целом акция длилась полтора часа.

Параллельно акцию против Марша Женщин проводила консервативная организация "Традиция и порядок". Один из ее участников был задержан полицией за попытку помешать участницам марша спуститься в метро, сообщает НВ.

Что такое Стамбульская конвенция

Стамбульская конвенция - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Украина присоединилась к ней в 2011 году, но конвенция до сих пор не ратифицирована Радой. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.

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Авторы: Александр Топчий, Павел Степанец