ФГИУ начал подготовку к продаже Донбассэнерго

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявил, что ФГИУ планирует выручить суммарно в 2013 году от продажи госпакетов акций двух энергогенерирующих компаний - «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» не менее 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».