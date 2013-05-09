В Донецке споют "День Победы" на рекорд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, эта уникальная акция пройдет 9 мая в 17.30 на площади перед центральной сценой Парка культуры и отдыха имени Щербакова.

«Это будет самое массовое исполнение песни Тухманова «День Победы». Такого уникального зрелища еще не видел ни Донбасс, ни Украина», - заявили в облсовете и призвали жителей и гостей Донецка завтра поучаствовать в этом хоровом пении.

«У всех вас есть возможность стать не зрителями, а участниками акции. Присоединяйтесь к нам и становитесь в ряды исполнителей песни «День Победы». Ваше участие и ваш голос важны и необходимы. Вас услышит весь Донбасс и вся Украина. Становитесь в ряды поющих, и чувства и переживания многотысячного хора сольются в едином патриотическом порыве, символизируя живую память о мужестве и героизме наших соотечественников, о тех, кто ковал эту дорогую Победу на фронте, в тылу, кто верил и ждал», - говорится в обращении к гражданам.

«Грянем с нашим донбасским характером дружным всенародным хором песню-гимн Давида Тухманова «День Победы» и войдем в Книгу рекордов Украины. Сделаем заявку на победу в «Книгу рекордов Украины», - заключено в сообщении облсовета.