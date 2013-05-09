В чернобыльской зоне задержали 8 "сталкеров"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, за последние 8 дней работники милиции, осуществляющие охрану на территории 30-километровой зоны, задержали 8 так называемых «сталкеров». Трое из них, в частности, были задержаны сегодня в городе Припять - двое киевлян и один гражданин России.

Всего же с начала года в зоне отчуждения ЧАЭС было задержано 25 “путешественников”, среди которых 7 граждан иностранных государств. В ОСО отметили, что против всех задержанных, включая сегодняшних, составлены админпротоколы за правонарушение, они выдворены за пределы зоны.

В милиции в очередной раз подчеркивают, что посещение опасных мест вокруг ЧАЭС влечет за собой не только возможность получить определенную дозу радиации, но и стать жертвой разрушений зданий, которые находятся в аварийном состоянии.